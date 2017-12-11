Парк «Россия — моя история» открыт в Петербурге

Накануне в Санкт-Петербурге открылся исторический парк «Россия ­— моя история». На церемонии открытия, состоявшейся на Бассейной улице, губернатор Георгий Полтавченко передал детям Северной столицы символический ключ от музея, сообщает «Телеканал78».

В пресс-службе Смольного рассказали, что для посещения горожан и гостей Петербурга парк станет доступным с 12 декабря, вход в него будет свободным до 1 апреля 2018 года.

Телеканал «Звезда» добавляет, что на территории более 10 тыс. кв. м расположились интерактивный музей, лектории, площадки для мастер-классов, кинозалы. Парк был создан за рекордные семь месяцев.

Портал iz.ru сообщил ранее, что порядка 52 тыс. растений высадят в Бирюлевском дендропарке в 2018 году в рамках нового этапа благоустройства, а на Садовом кольце в Москве высадят больше 2 тыс. деревьев.