Общие объемы продаж вооружений выросли в 2016 году

Впервые за пять лет в мире увеличились объемы продаж вооружений и военных услуг в 2016 году. В целом общие объемы реализации продукции 100 крупнейших в мире производителей вооружения выросли на 1,9 % по сравнению с 2015 годом.

Продажи оружия нарастили Россия и США, сообщил в понедельник, 11 декабря, Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). Сотрудники SIPRI опубликовали ежегодный рейтинг ста крупнейших военно-промышленных компаний мира. В документе отмечается, что в течение предыдущих пяти лет объемы продаж вооружений непрерывно падали.

Компании США увеличили свою долю в общем объеме продаж оружия на 4,0%, при этом общая доля США в мировых продажах оружия составляет 57,9 %, отмечает «РИА Новости».

8 декабря, сообщал портал iz.ru, госдепартамент США заявил о прекращении разработок новых ракет малой и средней дальности (РСМД) в случае «возврата России к выполнению договора по РСМД». Ранее в МИД России заявили, что Москва не нарушала договор РСМД. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда отметил, что российская сторона привержена взятым на себя международным обязательствам, включая упомянутое соглашение.