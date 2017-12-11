В Тюмени на трех перекрестках отключат светофоры

Власти Тюмени предупредили автомобилистов о временном отключении светофоров. Пять электронных регулировщиков на трех городских перекрестках не будут работать с 9:00 до 17:00 на перекрестках улицы 50 лет Октября с улицы Чекистов и с улицы Воровского, на пересечениях Червишевского тракта с улицы Пархоменко и улицы Тимирязева.

Как сообщает ресурс megatyumen.ru со ссылкой на администрацию, это плановые отключения, они связаны с работами на электросетях. Автомобилистов призывают быть осторожными на дорогах.

Отметим, что подобные ограничения в работу восьми светофоров вводились в минувшую пятницу, 8 декабря.