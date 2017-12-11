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ВСУ заявили о пяти раненых в Донбассе за сутки

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Украинские власти обвинили ополченцев в Донбассе в 35 обстрелах за сутки, по данным Киева, пятеро военных получили ранения. В понедельник, 11 декабря, об этом сообщает пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.

Отмечается, что на луганском направлении огонь велся из минометов и гранатометов вблизи Трехизбенки, Крымского, Новотошковского, Майского, Зайцева, Лозового, Новоалександровки, Светлодарска и Луганского. Обстрелы зафиксированы и на донецком направлении, где огонь велся из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, добавляют силовики.

Военная операция на востоке Украины проводится с весны 2014 года, стороны внутриукраинского конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушениях режима перемирия и обстрелах.

9 декабря, сообщал портал iz.ru, депутаты Верховной рады планируют принять законопроект о реинтеграции Донбасса к 22 декабря, заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий. Россия не позволит Киеву ввести оккупационный режим на территории Донбасса, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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