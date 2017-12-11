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Дело возбуждено по факту смерти школьницы после драки в Красноярке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Уголовное дело возбуждено по факту смерти красноярской школьницы после драки с одноклассницами. Об этом сообщает пресс-служба областного главка СКР.

По данным следствия, инцидент произошел 23 ноября в школе № 23 города Красноярска. Предположительно, между пострадавшей восьмиклассницей, двумя ее одноклассницами и 15-летней ученицей 9 класса возник конфликт по поводу личных неприязненных отношений, который перерос в драку. В результате девушка получила телесные повреждения и позже была госпитализирована в тяжелом состоянии.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,  повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как установили судмедэксперты, к смерти несовершеннолетней могли привести последствия имевшегося у нее заболевания, по поводу которого она была прооперирована в октябре.

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