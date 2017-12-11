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Уголовное дело возбудили в Японии против экс-чемпиона сумо

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Фото: REUTERS/Kyodo
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Бывший екоддзуна (высший ранг борцов сумо) стал фигурантом уголовного дела. Производство начала полиция японской префектуры Тоттори, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС. Сумоиста подозревают в избиении другого спортсмена. По данным следствия, Харумафудзи жестоко избил другого сумоиста Таканоиву в ходе застолья.

Инцидент произошел около года назад — в ноябре 2016 года, о нем сообщили таблоиды. Разразившийся скандал привел к тому, что Харумафудзи недавно отказался от своего титула.

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