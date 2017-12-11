17-летнего жителя Новосибирска будут судить за избиение сотрудницы МВД

17-летний житель Новосибирска предстанет перед судом за избиение сотрудницы МВД. Обвинительное заключение утвердил прокурор Дзержинского района.

Молодой человек обвиняется в жестоком избиении женщины-инспектора по делам несовершеннолетних по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей», сообщает «РИА Новости».

18 октября 2017 года в рамках рабочего визита инспектор пришла к подопечной. В тот момент девушка распивала алкогольные напитки в компании молодых людей, один из которых отказался подчиниться требованию сотрудницы правоохранительных органов о предоставлении удостоверения личности и ударил потерпевшую кулаком по лицу. После этого женщина решила покинуть квартиру, однако подросток догнал инспектора в подъезде и нанес ей еще несколько ударов по лицу, а также в живот.