Лавров заявил о влиянии РФ и КНР на международную повестку

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с коллегой из КНР Ван И заявил, что тесное сотрудничество ведомств во многом повлияло на международную повестку.

По его словам, «министерства были в очень тесной кооперации, координировали свои действия».

«Рассчитываю рассмотреть, какие шаги мы можем предпринять в следующем году для продвижения российско-китайского стратегического партнерства и взаимодействия», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Российский министр находится в Индии, где примет участие в 15-й встрече глав МИД РФ, Индии и Китая (формат РИК).

Ранее Лавров назвал многогранными и стратегическими отношения РФ и КНР.



