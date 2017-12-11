Начальник Генштаба ВС РФ прибыл в Токио с рабочим визитом

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ, генерал армии Валерий Герасимов в понедельник, 11 декабря, прибыл в Токио с рабочим визитом. В столице Японии он с начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии, адмиралом Кацутоси Кавано обсудит проблемы глобальной и региональной безопасности в ходе рабочей поездки в Токио, сообщили в Минобороны РФ.

«Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Токио для встречи с начальником Объединенного штаба сил самообороны Японии, адмиралом Кацутоси Кавано», — отмечает российское военное ведомство. «На переговорах будут обсуждаться актуальные проблемы глобальной и региональной безопасности», — указали в Минобороны.

В российском военном ведомстве добавили, что в текущем году после перерыва возобновлен диалог глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «2+2», их развитием станут сегодняшние консультации.

1 декабря, сообщал портал iz.ru, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о важности ведения совместной с РФ хозяйственной деятельности на Южных Курилах. 2 ноября текущего года Япония высказывала надежду на приемлемое для обеих сторон решение территориального спора по Курилам. В конце месяца Таро Коно во время пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил об уверенности в заключении мирного договора между странами.