Российские музыканты выступили на сцене Оперного театра Дамаска

Российские исполнители выступили на сцене Оперного театра Дамаска, сообщил руководитель представительства Россотрудничества в Ливане и Сирии Вадим Зайчиков.

Победители международных конкурсов исполнили произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Макса Бруха, Гаспаро Кассадо и Франсуа Борна.

«Это первое выступление российских музыкантов в Дамаске за прошедшие шесть лет, оно стало возможным благодаря нормализации военно-политической обстановки в стране», — приводит слова Зайчикова ТАСС.

Концерт состоялся 10 декабря в рамках международного проекта «Музыка за мир».