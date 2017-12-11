В США прошла премьера 8-го эпизода «Звездных войн»
В США прошла премьера восьмого эпизода «Звездных войн».
Премьеру посетили исполнители главных ролей фильма и режиссер Райан Джонсон. Не обошлось и без любимцев фанатов
фильма-роботов R2D2 и C3PO.
Те, кто посмотрел ленту, отмечают, что фильм оправдывает ожидания. По словам зрителей, картина получилась мощной и эмоциональной.
Первый показ посвятили Кэрри Фишер, ведь фильм стал её последней работой. Актриса, сыгравшая принцессу Лею,
скончалась в прошлом году.