Трамп «запустил» волну протестов в арабских странах

Трамп открыл ящик Пандоры: в разных странах прошли протесты.

В ливанском Бейруте демонстранты устроили беспорядки у посольства США: они сожгли флаг Израиля и чучело с фотографией Трампа. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.

В Джакарте у посольства США состоялась крупная акция протеста. На митинг против решения Трампа о статусе Иерусалима вышли 6 тыс. человек.

Мусульмане Индонезии помолились за Палестину. Тысячи несогласных собрались на площади в турецком Стамбуле. В знак протеста демонстранты сожгли флаг США и чучело Трампа.

Митинги охватили и Африку. Тысячи марокканцев прошли по улицам столицы.

Волна протестов накрыла также Иорданию, Пакистан и даже Британию. Страны Ближнего Востока, Африки и Европы подняли бунт.

В самом Иерусалиме палестинец набросился с ножом на полицейского. Стражи порядка Израиля назвали произошедшее терактом. Однако постпред США при ООН заявила, что Вашингтону никто не указ.

Место под строительство дипмиссии в Иерусалиме уже расчищают.