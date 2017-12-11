Глава МИД ФРГ поддержал идею создания Соединенных Штатов Европы
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль поддержал идею создания Соединенных Штатов Европы к 2025 году.
По мнению министра, Европа должна превратиться в защитника интересов своих граждан. Габриэль отметил, что это невозможно, когда каждое государство само по себе.
«Мир меняется. Европа становится меньше. И если мы не встанем рядом, то наши дети лишатся голоса в будущем», — приводит слова политика «Газета.ру».
Напомним, лидер Социал-демократической парии Германии (СДПГ), бывший кандидат на пост канцлера Мартин Шульц предложил создать Соединенные штаты Европы к 2025 году.
Таким образом, считает Шульц, появится возможность противостоять правым националистам в ФРГ, Австрии, Финляндии, Франции и Нидерландах.