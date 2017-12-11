Китай запустил первый спутник Alcomsat-1 для Алжира

Китай запустил первый алжирский коммуникационный спутник Alcomsat-1.

Он будет использоваться для срочных сообщений, ретрансляции радио- и телевизионных сигналов, дистанционного образования и электронного управления, широкополосного доступа к интернету и навигации.

Запуск был произведен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на Юго-Западе Китая, сообщает агентство «Синьхуа».

Ракетой-носителем для пуска была выбрана «Чанжэн-3-Би» (Changzheng-3B, Long March-3B).