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Китай запустил первый спутник Alcomsat-1 для Алжира

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Juzhenhua
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Китай запустил первый алжирский коммуникационный спутник Alcomsat-1.

Он будет использоваться для срочных сообщений, ретрансляции радио- и телевизионных сигналов, дистанционного образования и электронного управления, широкополосного доступа к интернету и навигации.

Запуск был произведен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на Юго-Западе Китая, сообщает агентство «Синьхуа».

Ракетой-носителем для пуска была выбрана «Чанжэн-3-Би» (Changzheng-3B, Long March-3B).

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