Эвакуация жителей из-за пожаров в Калифорнии возобновилась

Власти отдали распоряжение об обязательной эвакуации жителей двух населенных пунктов в американском штате Калифорния, которым угрожают природные пожары.

Согласно информации Управления защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии, в подлежащих эвакуации районах проживают порядка 22 тыс. человек.

Огонь уже уничтожил 754 строения и нанес ущерб еще 162. 15 тыс. построек и зданий находятся под угрозой воспламенения. Причиной разрастания зоны пожара является сильный сухой ветер.

Напомним, в штате уже эвакуированы более 200 тыс. человек. В тушении задействованы почти 10 тыс. пожарных.