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Полиция не увидела связи между найденными в Берлине патронами и терроризмом

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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Полиция ФРГ считает, что связи между обнаруженной в Берлине партией патронов и терроризмом нет. 

Как сообщает DPA, это никак не связано с возможными планами совершения теракта. При этом отмечается, что полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

Напомним, органы безопасности в Берлине объявили тревогу из-за обнаружения рядом с рождественским рынком в районе Шарлоттенбург партии боеприпасов. 

Около 200 новых патронов калибра 7.65 были найдены прохожим на подземной парковке около мечети в пластиковых пакетах. Они были спрятаны за грудой зимних колес.

Ранее семьи жертв теракта на берлинской ярмарке 19 декабря 2016 года обвинили канцлера ФРГ Ангелу Меркель в недостаточной борьбе терроризмом.

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