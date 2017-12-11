МИД предупредил о перебоях в работе аэропортов Европы из-за снега

Аэропорты нескольких европейских городов могут работать с перебоями из-за ухудшения погодных условий и сильных снегопадов. Об этом россиян предупредил ситуационно-кризисный центр МИД России.

«Европа – аэропорты Лондон, Бирмингем, Амстердам, Женева, Франкфурт-на-Майне функционируют с перебоями из-за сильного снегопада, затруднено движение автотранспорта и ж/д сообщение», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в микроблоге Twitter.

Как ранее писал портал iz.ru в Великобритании сильный снегопад привел к приостановке работы сразу трех аэропортов.