В Германии из-за снегопада несколько аэропортов отменили рейсы

Сразу несколько аэропортов Германии отменили рейсы из-за снегопада и гололедицы.

В крупнейшей воздушной гавани ФРГ — во Франкфурте-на-Майне — 10 декабря было отменено более 250 полетов, сотни задержаны, сообщает агентство DPA.

Из-за непогоды также полностью парализована работа воздушной гавани Дюссельдорфа.

Как сообщал ранее портал iz.ru, аэропорты британских городов Бирмингем, Уэст-Мидлендс, а также лондонский Лутон приостановили работу из-за снегопада.