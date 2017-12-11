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В Германии из-за снегопада несколько аэропортов отменили рейсы

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Сразу несколько аэропортов Германии отменили рейсы из-за снегопада и гололедицы.

В крупнейшей воздушной гавани ФРГ — во Франкфурте-на-Майне — 10 декабря было отменено более 250 полетов, сотни задержаны, сообщает агентство DPA.

Из-за непогоды также полностью парализована работа воздушной гавани Дюссельдорфа.

Как сообщал ранее портал iz.ru, аэропорты британских городов Бирмингем, Уэст-Мидлендс, а также лондонский Лутон приостановили работу из-за снегопада.

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