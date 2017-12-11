Вестибюль станции метро «Фили» открыт в Москве после реконструкции
Восточный вестибюль станции метро «Фили» открылся 10 декабря после пяти месяцев реконструкции, сообщается на сайте правительства Москвы.
«После реконструкции вестибюль был значительно расширен. Он стал просторнее на 15%, и теперь его общая площадь — более 800 кв. м. Турникетная линейка была увеличена в два раза — с 6 до 12 турникетов», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.
Новый вестибюль оснастили системой отопления и вентиляции, а также установили остекление из прочных материалов, которые положительно влияют на климат в помещении в любое время года.
В правительстве столицы отметили, что ремонт был окончен на полтора месяца раньше запланированного срока.