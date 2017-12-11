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Вестибюль станции метро «Фили» открыт в Москве после реконструкции

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Восточный вестибюль станции метро «Фили» открылся 10 декабря после пяти месяцев реконструкции, сообщается на сайте правительства Москвы.

«После реконструкции вестибюль был значительно расширен. Он стал просторнее на 15%, и теперь его общая площадь — более 800 кв. м. Турникетная линейка была увеличена в два раза — с 6 до 12 турникетов», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

Новый вестибюль оснастили системой отопления и вентиляции, а также установили остекление из прочных материалов, которые положительно влияют на климат в помещении в любое время года.

В правительстве столицы отметили, что ремонт был окончен на полтора месяца раньше запланированного срока.

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