СМИ сообщили о гибели известного китайского руфера

Китайский руфер Вонг Йон Нин погиб во время покорения очередного небоскреба. Его тело обнаружили спустя сутки после того, как он сорвался со здания.

Инцидент произошел в прошлом месяце, однако заговорили об этом только сейчас.

Тревогу забили поклонники экстремала, когда заметили, что Вонг в течение долгого времени не делал никаких публикаций в социальной сети Weibo, сообщает телеканал CGTN.

Китаец прославился акробатическими трюками, которые он выполнял на крышах высотных зданий. Он увлекался боевыми искусствами, снимался в телевизионных программах, а на его страницу в Weibo подписано более 230 тыс. человек.