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Пять человек пострадали при падении рождественской ели в Германии

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Фото: Global Look Press/dpa/Arne Dedert
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Ель высотой 15 м упала на рождественской ярмарке в Германии. Получили ранения пять человек.

Инцидент произошел на рождественской ярмарке в городе Эшвайлер вечером 10 декабря. Дерево не выдержало сильного порыва ветра и сломалось, рухнув на детскую карусель.

Среди пострадавших детей нет, отмечает местное издание Aachener Nachrichten.

Рождественскую ярмарку закрыли. Упавшую ель распилят и увезут с места происшествия. Газета уточняет, что это дерево постоянно стояло в центре рыночной площади и ее много лет подряд украшали к празднику.

Как сообщал iz.ru, в немецком городе Кадерн огромная рождественская ель буквально перекрыла движение

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