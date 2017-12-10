Пять человек пострадали при падении рождественской ели в Германии

Ель высотой 15 м упала на рождественской ярмарке в Германии. Получили ранения пять человек.

Инцидент произошел на рождественской ярмарке в городе Эшвайлер вечером 10 декабря. Дерево не выдержало сильного порыва ветра и сломалось, рухнув на детскую карусель.

Среди пострадавших детей нет, отмечает местное издание Aachener Nachrichten.

Рождественскую ярмарку закрыли. Упавшую ель распилят и увезут с места происшествия. Газета уточняет, что это дерево постоянно стояло в центре рыночной площади и ее много лет подряд украшали к празднику.

Как сообщал iz.ru, в немецком городе Кадерн огромная рождественская ель буквально перекрыла движение.