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Погиб призер Олимпиады 1972 года по парусному спорту

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Фото: РИА Новости/Моргулис
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Бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года, двукратный чемпион мира по парусному спорту Виктор Потапов погиб в Долгопрудном. В городе работает яхт-клуб «Дельфин», в котором Потапов был тренером-наставником.

Обстоятельства смерти яхтсмена не сообщаются. Известие о его смерти опубликовано на сайте Всероссийской федерации парусного спорта.

Как отмечается в сообщении, спортсмен «продолжал заниматься парусным спортом и передавал опыт молодежи».

Потапов — заслуженный мастер спорта СССР, участник трех Олимпиад, двукратный чемпион мира и десятикратный чемпион СССР. В этом году ему исполнилось 70 лет.

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