Погиб призер Олимпиады 1972 года по парусному спорту
Бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года, двукратный чемпион мира по парусному спорту Виктор Потапов погиб в Долгопрудном. В городе работает яхт-клуб «Дельфин», в котором Потапов был тренером-наставником.
Обстоятельства смерти яхтсмена не сообщаются. Известие о его смерти опубликовано на сайте Всероссийской федерации парусного спорта.
Как отмечается в сообщении, спортсмен «продолжал заниматься парусным спортом и передавал опыт молодежи».
Потапов — заслуженный мастер спорта СССР, участник трех Олимпиад, двукратный чемпион мира и десятикратный чемпион СССР. В этом году ему исполнилось 70 лет.