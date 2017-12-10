Прямой эфир

СМИ узнали о программе по восстановлению инфраструктуры США на $1 трлн

0
Фото: Global Look Press/STRSKP/Sean Kilpatrick
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Как ожидается, в январе следующего года Белый дом инициирует программу по восстановлению в США авто- и железных дорог и мостов. Общая стоимость программы достигает $1 трлн.

Из бюджета США на эти цели уйдет $200 млрд, остальные затраты финансируют частные инвесторы и региональные бюджеты.

Для реализации плана Белый дом готов сократить расходы по другим статьям, утверждает Wall Street Journal.

Издание предсказывает, что программа вряд ли будет одобрена конгрессом после  принятия налоговой реформы. Сокращение налогов увеличит дефицит бюджета на $1 трлн. Но в Белом доме уверены в успехе, утверждает газета.

Как сообщал iz.ru, Дональд Трамп сообщил о завершающем этапе подготовки масштабной налоговой реформы в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ: проект бюджета будет принят конгрессом США только в 2018 году
Конгресс утвердил оборонный бюджет США в размере почти $700 млрд

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017