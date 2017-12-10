СМИ узнали о программе по восстановлению инфраструктуры США на $1 трлн

Как ожидается, в январе следующего года Белый дом инициирует программу по восстановлению в США авто- и железных дорог и мостов. Общая стоимость программы достигает $1 трлн.

Из бюджета США на эти цели уйдет $200 млрд, остальные затраты финансируют частные инвесторы и региональные бюджеты.

Для реализации плана Белый дом готов сократить расходы по другим статьям, утверждает Wall Street Journal.



Издание предсказывает, что программа вряд ли будет одобрена конгрессом после принятия налоговой реформы. Сокращение налогов увеличит дефицит бюджета на $1 трлн. Но в Белом доме уверены в успехе, утверждает газета.

Как сообщал iz.ru, Дональд Трамп сообщил о завершающем этапе подготовки масштабной налоговой реформы в стране.