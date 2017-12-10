Исполком IBU ограничил в правах Союз биатлонистов России

Союз биатлонистов России (СБР) частично ограничили в правах. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU).

Статус СБР понижен до временного членства с лицензией. Вопрос восстановления полного членства будет рассмотрен не раньше конца сезона-2017/18, говорится в пресс-релизе IBU.

Президент IBU Андерс Бессенберг отметил, что СБР не сможет проводить конгрессы и выдвигать своих представителей в руководящие органы союза.

При этом все российские спортсмены будут допущены к соревнованиям до конца сезона, речи об отстранении не идет. IBU готов вернуться к обсуждению данного вопроса, если комиссия МОКа под руководством Дениса Освальда предоставит дополнительные факты в отношении российских биатлонистов, передает агентство «Р-Спорт».

Временное членство позволит СБР проводить одобренные союзом соревнования. Национальная федерация будет платить половину суммы ежегодного взноса, который платит полноценный член. Также СБР должен гарантировать применение конституции IBU на национальном уровне.

Как писал портал iz.ru, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхане в 2018 году. К соревнованиям будут допущены лишь отдельные российские атлеты, доказавшие свою непричастность к употреблению запрещенных препаратов.

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