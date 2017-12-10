Прямой эфир
Сюжет:

Исполком IBU ограничил в правах Союз биатлонистов России

0
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Союз биатлонистов России (СБР) частично ограничили в правах. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU).

Статус СБР понижен до временного членства с лицензией. Вопрос восстановления полного членства будет рассмотрен не раньше конца сезона-2017/18, говорится в пресс-релизе IBU.

Президент IBU Андерс Бессенберг отметил, что СБР не сможет проводить конгрессы и выдвигать своих представителей в руководящие органы союза. 

При этом все российские спортсмены будут допущены к соревнованиям до конца сезона, речи об отстранении не идет. IBU готов вернуться к обсуждению данного вопроса, если комиссия МОКа под руководством Дениса Освальда предоставит дополнительные факты в отношении российских биатлонистов, передает агентство «Р-Спорт».

Временное членство позволит СБР проводить одобренные союзом соревнования. Национальная федерация будет платить половину суммы ежегодного взноса, который платит полноценный член. Также СБР должен гарантировать применение конституции IBU на национальном уровне.

Как писал портал iz.ru, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхане в 2018 году. К соревнованиям будут допущены лишь отдельные российские атлеты, доказавшие свою непричастность к употреблению запрещенных препаратов.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СКР не против участия конькобежцев в Олимпиаде-2018
Усманов обратился к МОКу с просьбой не лишать РФ флага на Олимпиаде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017