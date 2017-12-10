Генсек ООН не счел пикировку Трампа и Ким Чен Ына помехой переговорам

Обмен критическими высказываниями между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном не помешает переговорам между государствами, считает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Я не считаю, что эти твиты и заявления северокорейского лидера так уж значимы. Значение имеют интересы этих двух держав», — сказал генсек.

Он призвал воспользоваться «подлинным шансом для содержательного диалога между сторонами». «Не думаю, что этой возможностью пренебрегут из-за очередного твита или заявления», — отметил глава ООН в интервью CNN.

Как сообщал iz.ru, накануне в КНДР Трампа назвали «сумасшедшим маразматиком».

До этого Дональд Трамп неоднократно именовал Ким Чен Ына «психом и маленьким человеком-ракетой». В ответ северокорейский лидер употребил в адрес Трампа определение «психически нездоровый старик».

Президент США обиделся только на последнее слово. «Почему Ким Чен Ын меня оскорбляет, называя старым? Я бы никогда не назвал его маленьким и толстым!» — написал Трамп в Twitter.