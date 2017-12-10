Российские биатлонисты допущены к соревнованиям IBU до конца сезона

Никаких препятствий для участия российских биатлонистов в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) в настоящее время нет. Спортсмены вправе участвовать в стартах до конца сезона-2017/18.

«Никаких решений по вопросу допуска российских спортсменов к текущему моменту не принято», — цитирует «Р-Спорт» свой источник.

Исполком союза может пересмотреть решение, если комиссия МОКа под руководством Дениса Освальда «предоставит дополнительные факты в отношении российских биатлонистов».

Заседание исполкома организации прошло 10 декабря в австрийском городе Хохфильцен.

Как сообщал портал iz.ru, Союз биатлонистов России готов защищать честь и достоинство своих спортсменов в судах любой инстанции.