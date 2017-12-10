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Кадыров назвал «затаенной мечтой Порошенко» слова Тука о «раздроблении России»

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Фото: ТАСС/Зубайр Байраков
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Высказывание замглавы украинского министерства по оккупированным территориям Георгия Тука о «раздроблении России» отражает «затаенную мечту» президента Украины Петра Порошенко.

Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что украинские власти «не дождутся ослабления и распада России» и пожелал Украине стабильности и мира.

«В том, что потомки Порошенко и Тука будут мудрее своих предков и попросятся в Великую Россию, сомневаться не приходится», — написал Порошенко в Telegram.

Как сообщал портал iz.ru, замглавы украинского министерства по оккупированным территориям Георгий Тука заявил 10 декабря, что стремление «раздробить Россию на части» должно стать одной из главных задач Украины. 

Российский сенатор Алексей Пушков, отвечая на заявление Тука, посоветовал украинским политикам оставить мысли о раздроблении России и задуматься о будущем своей страны, иначе она «сама развалится».

Похожее высказывание по поводу этой ситуации сделал первый замглавы комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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