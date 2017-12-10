Захарова ответила на заявление о «присваивании» Россией победы в Сирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы французского внешнеполитического ведомства Жана-Ива Ле Дриана о «присваивании» Россией победы над силами террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в Сирии.

«Западные партнеры последние несколько дней делают заявления о том, что это не Россия, а они, коалиция, одержали победу над ИГИЛ в Сирии. Последним отметился глава МИД Франции г-н Ле Дриан. Собственность нашу в Штатах захватили, медали сочинской олимпиады отняли, теперь военные достижения решили скапитализдить?» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она призвала страны Запада «гордиться» своими победами на территории Ирака, Ливии и Афганистана.

«Господа, перестаньте! Ваши достижения — это Ирак, Ливия и Афганистан. Вот ими и гордитесь», — отметила представитель МИДа.

Как сообщал портал iz.ru, на заявление главы французского внешнеполитического ведомства ранее ответили в Минобороны РФ. Российское министерство указало, что ключевая роль в освобождении Сирии от ИГ принадлежит сирийским правительственным войскам.

Российский Генштаб в среду, 6 декабря, сообщил о полном освобождении территории Сирии от боевиков ИГ.