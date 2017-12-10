Паром с пассажирами сел на мель в порту французского Кале

Движение судов в акватории порта французского города Кале временно приостановлено из-за севшего на мель парома с 300 пассажирами на борту, сообщили местные СМИ.

«Судно стабильно, управление порта в настоящее время изучает ситуацию и рассматривает меры, чтобы вернуть судно на воду», — приводит «РИА Новости» заявление представителя префектуры Кале.

По одной из версий, судно могло застрять на мелководном участке из-за шторма, который в воскресенье пришел в департамент Па-де-Кале. Скорость ветра при порывах достигает 110 км/ч.