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Паром с пассажирами сел на мель в порту французского Кале

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Фото: Global Look Press/imagebrocker/Alessandra Sarti
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Движение судов в акватории порта французского города Кале временно приостановлено из-за севшего на мель парома с 300 пассажирами на борту, сообщили местные СМИ.

«Судно стабильно, управление порта в настоящее время изучает ситуацию и рассматривает меры, чтобы вернуть судно на воду», — приводит «РИА Новости» заявление представителя префектуры Кале.

По одной из версий, судно могло застрять на мелководном участке из-за шторма, который в воскресенье пришел в департамент Па-де-Кале. Скорость ветра при порывах достигает 110 км/ч.

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