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Клинцевич ответил на призыв украинского чиновника «раздробить Россию»

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Фото: flickr.com/Совет Федерации
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Первый замглавы комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал призыв «раздробить Россию на части». С таким заявлением ранее выступил замглавы министерства Украины по оккупированным территориям Георгий Тука.

«Пока же на части дробится сама Украина», — указал Клинцевич.

«Не захотел жить под властью Киева народ Крыма. По схожему пути идет Донбасс», — конкретизировал сенатор.

Он назвал Львов, Закарпатье и Одессу как регионы, где, по его мнению, существует перспектива отделения.

При этом «русофобия, сдобренная крайним национализмом», — кратчайшим путь к распаду украинского государства, цитирует заявление политика «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, ранее схожую позицию высказал сенатор Алексей Пушков.

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