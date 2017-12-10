Бюст участника войны Ивана Кузнецова открыли в Брянской области

В городе Карачево Брянской области установлен бюст почетного гражданина, полного кавалера ордена Славы Ивана Кузнецова. В церемонии открытия памятника принял участие ветеран Великой Отечественной войны Николай Савин. Был произведен троекратный салют.

Скульптуру создал Александр Ромашевский. Она полностью соответствует общей концепции ансамбля, отмечает NASHBRYANSK.RU.

Иван Степанович Кузнецов в годы Великой Отечественной войны служил в гвардейском танковом полку. Он уничтожил 11 вражеских танков, семь самоходных орудий, до 60 автомашин и бронетранспортеров. После войны он переехал в Карачев и трудился на строительном участке. Многие здания в городе построены его руками. Иван Кузнецов скончался в 1989 году. В сентябре 2017 года его имя было присвоено школе № 5.