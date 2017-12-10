Признанный виновным в восьми эпизодах сексуальных домогательств к несовершеннолетним девушкам британский журналист Макс Клиффорд скончался в больнице в возрасте 74 лет.

Об этом сообщила директор тюрьмы Littlehey, в которой Клиффорд отбывал наказание по решению суда, передает The Guardian.

Как сообщал портал iz.ru, Клиффорд в пятницу, 8 декабря, перенес остановку сердца. За день до этого журналиста доставили в больницу в связи с тем, что он потерял сознание в своей камере.

Суд приговорил журналиста к восьми годам тюрьмы в 2014 году. Его признали виновным в домогательствах к восьми несовершеннолетним девушкам, совершенных в 1970–1980-х.

Клиффорд был пресс-секретарем ряда знаменитостей, он является одним из самых известных специалистов по связям с общественностью в Великобритании.