Снегопад привел к приостановке работы трех аэропортов в Великобритании

Аэропорты британских городов Бирмингем и Уэст-Мидлендс, а также лондонского аэропорта Лутон приостановили работу из-за снегопада. Об этом сообщили администрации воздушных гаваней.

По данным специализированного портала Airlive, мера была введена для проведения работ по очистке взлетно-посадочных полос и самолетов от снега и наледи.

«Мы все еще работаем над очисткой взлетно-посадочной полосы, но идет сильный снег. Мы начнем операции с рейсами сразу, как только это станет безопасно», — говорится в сообщении администрации аэропорта Бирмингема в Twitter.

The runway is still being cleared as snow continues to fall heavily. We apologies to passengers but safety is our priority. pic.twitter.com/4QyiPgcuxP