Прямой эфир

Снегопад привел к приостановке работы трех аэропортов в Великобритании

0
Фото: Global Look Press/Robin Hausmann
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аэропорты британских городов Бирмингем и Уэст-Мидлендс, а также лондонского аэропорта Лутон приостановили работу из-за снегопада. Об этом сообщили администрации воздушных гаваней.  

По данным специализированного портала Airlive, мера была введена для проведения работ по очистке взлетно-посадочных полос и самолетов от снега и наледи. 

«Мы все еще работаем над очисткой взлетно-посадочной полосы, но идет сильный снег. Мы начнем операции с рейсами сразу, как только это станет безопасно», — говорится в сообщении администрации аэропорта Бирмингема в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Снегопад привел к отмене почти 400 рейсов в аэропорту Атланты
Эксперты не видят вины авиакомпаний в задержке рейсов из-за погоды

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017