Жители двух домов в Ульяновске остались без водоснабжения

В воскресенье утром в МУП «Ульяновскводоканал» поступило сообщение об утечке воды. Коммунальная авария случилась в районе перекрестка улиц 12 Сентября и Пушкинской.

Специалисты устраняют подземный прорыв в трубе диаметром 300 мм, сообщает 1ul.ru. В домах № 86 и № 88 на улице 12 Сентября отключена холодная вода. Коммунальщики планируют восстановить водоснабжение в течение дня.

Портал iz.ru сообщал, что на территории поселка городского типа Славянск в Приморском крае введен режим чрезвычайной ситуации, вызванный ненормативным качеством питьевой воды. Состав жидкости, поступающей в поселок, ухудшился в связи с проведением ремонтных работ на водонасосной станции. Пить данную воду в настоящее время не рекомендуется.