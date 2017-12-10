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Суточный футбольный матч в Калининграде завершился со счетом 76:64

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Фото: youtube.com
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Футбольный матч длительностью в 24 часа завершился в Калининграде. Победила команда «Калининград-2018» со счетом 76:64. Соревнование было посвящено Всемирному дню футбола.

Игру разбили на часовые таймы. Каждый тайм две противостоящие команды полностью меняли полевой состав. Всего в матче приняли участие 600 спортсменов-любителей.

Начали игру юниоры — воспитанники центра подготовки спортивного резерва ФК «Балтика» и спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 5.

На финальном отрезке на поле вышли команды областных и городских чиновников. Игроки от администрации Калининграда выступили на стороне победителя — команды «Калининград-2018». Представители областного правительства и думы Калининградской области играли за «Балтику», сообщает «РИА Новости». 

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