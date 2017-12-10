Пушков ответил на заявление о стремлении Украины «раздробить Россию»

Сенатор Алексей Пушков посоветовал украинским политикам оставить мысли о раздроблении России и задуматься о будущем своей страны, иначе она «сама развалится». Так политик отреагировал на заявление замглавы министерства по оккупированным территориям Георгия Тука.

«Ввиду унылого будущего в Киеве помутились рассудком: задумали «раздробить Россию на части». За Украиной присмотрели бы, а то сама развалится», — написал Пушков в микроблоге Twitter.

Ввиду унылого будущего в Киеве помутились рассудком: задумали "раздробить Россию на части". За Украиной присмотрели бы,а то сама развалится. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 10, 2017

Ранее сенатор отметил, что главным достижением президента Петра Порошенко стало превращение Украины в самую бедную страну Европы.

Как писал портал iz.ru, Георгий Тука заявил, что одной из основных задач украинских властей должно стать стремление «раздробить Россию на части». Он также выступил за выстраивание прагматичных отношений с Москвой.