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Сбивший трех человек водитель осужден в Пензе

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В Пензе предстал перед судом 19-летний шофер, наехавший на трех пешеходов. Как установили следователи, обвиняемый за рулем грузового фургона ехал по улице Гагарина. Возле дома № 7 водитель выехал на перекресток на «желтый» сигнал светофора, не сбавляя скорости.

Мужчина не заметил людей на пешеходном переходе. В результате под колеса фургона попали три женщины, одна из них получила серьезные травмы. Шофер сразу бросился оказывать им помощь, но от стресса сам потерял сознание. Как впоследствии объяснил подсудимый, он решил завершить маневр на запрещающий сигнал. Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Водитель получил 1,5 года ограничения свободы и лишился прав на вождение автомобиля на 2,5 года. Также виновник аварии должен будет заплатить потерпевшей 400 тыс. рублей. Другие пешеходы проходили по делу свидетелями, так как серьезно не пострадали.

Портал iz.ru писал, что 5 декабря суд вынес решение об аресте Сергея Минаева, который в состоянии алкогольного опьянения сбил семью из трех человек на пешеходном переходе на Алтуфьевском шоссе, после чего попытался скрыться с места происшествия. В результате аварии трехлетний мальчик погиб в больнице. Взрослые были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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