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Три человека задержаны за срыв показа фильма о Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Акция протеста, в результате которой был сорван показ фильма о событиях в Донбассе, организована активистами SERB. Полицейские задержали трех человек.

Об этом «Интерфаксу» рассказал лидер движения Игорь Бекетов. Официального подтверждения этой информации нет.

«Да, это были мы. Я сейчас нахожусь в автозаке, еду в полицейский участок. Всего нас задержали троих человек», — заявил Бекетов.

Как писал портал iz.ru, активисты ворвались в зал московского кинотеатра «Октябрь», разлили пахучую жидкость и потребовали прекратить показ фильма, который, по их мнению, пропагандирует убийства. Зрители были эвакуированы, а на место происшествия вызван наряд полиции.

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