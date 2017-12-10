Три человека задержаны за срыв показа фильма о Донбассе
Акция протеста, в результате которой был сорван показ фильма о событиях в Донбассе, организована активистами SERB. Полицейские задержали трех человек.
Об этом «Интерфаксу» рассказал лидер движения Игорь Бекетов. Официального подтверждения этой информации нет.
«Да, это были мы. Я сейчас нахожусь в автозаке, еду в полицейский участок. Всего нас задержали троих человек», — заявил Бекетов.
Как писал портал iz.ru, активисты ворвались в зал московского кинотеатра «Октябрь», разлили пахучую жидкость и потребовали прекратить показ фильма, который, по их мнению, пропагандирует убийства. Зрители были эвакуированы, а на место происшествия вызван наряд полиции.