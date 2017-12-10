Отбывающий срок за домогательства журналист Клиффорд перенес сердечный приступ

Британский журналист Макс Клиффорд, отбывающий тюремное заключение по обвинению в домогательствах, в пятницу перенес сердечный приступ в возрасте 74-х лет.

По словам дочери Клиффорда Луис, ее отец жаловался на плохое самочувствие и получал медицинскую помощь у тюремных врачей. После того как Клиффорд потерял сознание в своей камере в четверг, 7 декабря, его перевезли в больницу.

В больнице у Клиффорда произошла остановка сердца, передает BBC.

Суд приговорил журналиста к восьми годам тюрьмы в 2014 году. Клиффорда признали виновным в домогательствах к восьми несовершеннолетним девушкам, совершенных в 1970–1980-х.

Клиффорд был пресс-секретарем ряда знаменитостей, он является одним из самых известных специалистов по связям с общественностью в Великобритании.