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Отбывающий срок за домогательства журналист Клиффорд перенес сердечный приступ

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Фото: Global Look Press/Stephen Lock
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Британский журналист Макс Клиффорд, отбывающий тюремное заключение по обвинению в домогательствах, в пятницу перенес сердечный приступ в возрасте 74-х лет. 

По словам дочери Клиффорда Луис, ее отец жаловался на плохое самочувствие и получал медицинскую помощь у тюремных врачей. После того как Клиффорд потерял сознание в своей камере в четверг, 7 декабря, его перевезли в больницу. 

В больнице у Клиффорда произошла остановка сердца, передает BBC

Суд приговорил журналиста к восьми годам тюрьмы в 2014 году. Клиффорда признали виновным в домогательствах к восьми несовершеннолетним девушкам, совершенных в 1970–1980-х. 

Клиффорд был пресс-секретарем ряда знаменитостей, он является одним из самых известных специалистов по связям с общественностью в Великобритании.

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