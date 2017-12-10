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Яровая рассказала о создании культа США через мифы об исторических победах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Заявление Дональда Трампа о победе США в двух мировых войнах является «промыванием мозгов», цель которого — создание культа страны. С таким заявлением выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Культ США создается через мифы и гипертрофированную ложь о якобы исторических заслугах и победах. Особенно красноречиво и цинично это проявляется в обмане о победе США во Второй мировой войне», — приводит РИА «Новости» слова Яровой.

Депутат подчеркнула, что «маниакальные амбиции мирового господства США» могут привести к непоправимой трагедии для всего мира.

Как писал портал iz.ru, Дональд Трамп на выступлении перед своими сторонниками напомнил о величии США. Среди достижений страны — победа в двух мировых войнах, высадка человека на Луну и строительство Панамского канала.

США во время Первой мировой войны (1914–1918) долгое время придерживались нейтралитета. Американцы вступили в боевые действия лишь за год до ее окончания. То же касается и Второй мировой войны (1941–1945). Второй фронт был открыт лишь в 1944 году после высадки американо-английского десанта в Нормандии.

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