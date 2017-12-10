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«Челси» может купить полузащитника ЦСКА Головина за £15 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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«Челси» заинтересован в покупке полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина. Лондонский клуб готов заплатить за футболиста £15 млн фунтов стерлингов.

Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно. В клубе решили не откладывать покупку до конца сезона. Это позволит избежать конкуренции за футболиста, если он преуспеет на домашнем чемпионате мира.

Вместе с тем владелец «Челси» Роман Абрамович понимает, что его соотечественнику необходима практика перед мундиалем, поэтому рассматривается вариант, по которому Головин закончит сезон в ЦСКА на правах аренды, пишет The Sun.

По данным издания, Александр Головин также находится на карандаше у скаутов лондонского «Арсенала». При этом шансы «Челси» на покупку футболиста оцениваются гораздо выше, поскольку Александр Головин перешел в ЦСКА в 2012 году. Футболист провел за основную команду 71 встречу и забил семь мячей. В составе сборной России полузащитник сыграл 15 матчей, отметившись двумя голами.

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