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МИД заявил о приверженности России обязательствам по правам человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия поддерживает развитие конструктивного международного диалога по вопросам защиты прав человека и твердо привержена своим обязательствам в этой сфере, заявил МИД РФ.

«Россия твердо привержена своим обязательствам в области прав человека и последовательно отстаивает такие основополагающие ценности, как свобода, справедливость, жизнь, благосостояние и достоинство человека, продолжает проводить политику дальнейшего укрепления демократии, верховенства права и уважения к правам человека и основным свободам без какой-либо дискриминации», — приводит «РИА Новости» сообщение МИДа.

Министерство отмечает, что Россия направляет серьезные усилия на формирование политики при участии граждан, политических партий и различных общественных институтов. Кроме того, ведется работа по совершенствованию правовой системы для искоренения коррупции, обеспечения верховенства права.

Россия, по заявлению МИДа, выступает за конструктивный диалог по вопросам защиты прав человека, уходу от проявлений в ряде случаев двойных стандартов и продвижению в мировом сообществе ценностей уважения национальных и исторических особенностей каждого государства в процессе демократических преобразований без навязывания кому-либо заимствованных систем ценностей и вмешательства во внутренние дела.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин призвал власти страны и правозащитные организации совместно работать для неукоснительного соблюдения прав граждан.

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