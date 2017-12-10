На Украине предложили «раздробить Россию на части»

Одной из главных задач Украины должно стать стремление «раздробить Россию на части». С таким заявлением выступил замглавы министерства Украины по оккупированным территориям Георгий Тука.

Политик подчеркнул, что не приемлет тезисов о «братских народах» и «братской любви» — Украина должна выстраивать прагматичные отношения с Россией.

«Политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части», — приводит слова Туки издание «Главред».

Украина неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В свою очередь, российские власти подчеркивают, что не заинтересованы в политическом и экономическом кризисе на Украине. Напротив, Москва рассчитывает, что Киеву удастся его преодолеть.