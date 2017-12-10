Возле здания СИЗО в Киеве собрались около 20 сторонников Саакашвили

Возле здания следственного изолятора в Киеве собрались около 20 сторонников задержанного в пятницу экс-президента Грузии и лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили, сообщили украинские СМИ.

«Здесь собралось несколько десятков человек, не больше двух десятков людей на самом деле... Конфликтов между правоохранителями и сторонниками Саакашвили пока нет», — приводит «РИА Новости» сообщение украинского телеканала NewsOne.

Напомним, украинские правоохранители пытались задержать Саакашвили еще во вторник, однако сторонникам удалось его отбить. Задержание состоялось только в пятницу, после чего его привезли в СИЗО, около которого с тех пор проводится акция протеста сторонников политика.

Украинские власти обвиняют его в «попытке свержения конституционного строя». Саакашвили заявил о начале бессрочной голодовки.