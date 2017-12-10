Аэропорт Воронежа задержал четыре московских рейса из-за тумана

Аэропорт Воронежа из-за сильного тумана задержал вылет двух рейсов в Москву и прием еще двух самолетов из столицы, сообщила метеослужба воздушной гавани.

«В аэропорту сильный туман, видимость 250 м, а вертикальная — 40 м. Этого мало для приема и отправки самолетов. Улучшение погодных условий ожидается к 12 часам дня», — приводит ТАСС слова сотрудника метеослужбы.

Аэропорт Воронежа уточняет, что задерживаются два рейса: вылет борта 232 из Воронежа в Домодедово отложен до 11:10 мск, а также рейс 1351 из Воронежа в Шереметьево задержан до 13:00 мск.

Кроме этого, воздушная гавань не может принять два рейса из Москвы: из Шереметьево и из Домодедово. Один задержан до 12:20, другой ожидается в 10:25.