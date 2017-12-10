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Как минимум восемь человек погибли из-за пожара на юге Китая

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Фото: Global Look Press/Ng Wing Kin
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В городе Гунпин южнокитайской провинции Гуандун в жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек.

По данным информационного агентства «Синьхуа», инцидент произошел в ночь на субботу около 3:30 по местному времени (около 22:30 пятницы по московскому времени).

Пожарным расчетам, прибывшим на место происшествия, удалось потушить пламя спустя два часа. Один человек погиб на месте, еще один скончался по дороге в больницу. Несмотря на все усилия врачей, еще шестеро скончались в медицинских учреждениях.

Китайские областные власти устанавливают причины возгорания, другие подробности пожара выясняются.

Ранее портал iz.ru сообщал, что на заводе в городе Линьюньган на востоке Китая прогремел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погибло два человека.

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