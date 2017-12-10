Губернатор Калифорнии заявил о пожарах на Рождество как новой норме

Тушение природных пожаров в Калифорнии на Рождество, что раньше было редкостью, становится новой нормой, так как и в декабре сохраняется угроза стремительного возникновения десятков новых очагов возгораний, заявил губернатор штата Джерри Браун.

«Это новая норма. Нам скоро придется готовиться к тушению огня каждое Рождество. Это крайне ненужное и необычное явление», — приводит ТАСС слова губернатора на выступлении в округе Вентура, где пока не потушен самый большой пожар.

Как сообщило американское управление защиты лесных угодий и противопожарной охраны, привлечение к тушению пожаров в Калифорнии дополнительных сил и техники позволило остановить распространение огня и вернуть часть жителей в дома.

Напомним, с 4 декабря в Калифорнии усилились лесные пожары. Ситуация осложняется сухой и ветреной погодой. Наиболее сложная ситуация сложилась в округе Вентура. Из-за лесных пожаров в целом были эвакуированы около 200 тыс. человек.