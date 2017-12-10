В США заявили о проигрыше в потенциальной войне против РФ и Китая

Американский центр Rand опубликовал исследование, согласно которому вооруженные силы США отстают от процесса модернизации своих главных противников — РФ и КНР.

По словам экспертов, таким образом США не могут в достаточной степени противостоять вызовам в Европе и Восточной Азии, а также могут проиграть потенциальную войну конкурентам.

Авторы исследования отмечают, что возможности Китая и России значительно возросли и при определенных обстоятельствах США могут проиграть войну этим сильным соперникам.

«По оценкам данного отчета ВС США могут, при определенных вероятностных допущениях, проиграть будущую войну, несмотря на то что соотношение сил Соединенных Штатов и Китая составляет 2,7 к 1, а США и России — 6 к 1», — цитирует документ «РИА Новости».

В докладе отмечается, что Пентагон использует стратегию «двух региональных войн» при планировании, хотя в нынешней ситуации США должны готовиться «к одной большой войне».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается «защищать от России» страны НАТО, которые не платят за свое присутствие в альянсе.