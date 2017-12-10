Британские СМИ сообщили о возможном переходе Головина из ЦСКА в «Челси»

Лондонский «Челси» готов сделать предложение ЦСКА о переходе в зимнее трансферное окно полузащитника сборной России Александра Головина.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на британские СМИ, столичный клуб планирует предложить £15 млн в качестве компенсации.

Также рассматривается вариант, при котором Головин до конца сезона будет выступать в составе ЦСКА на правах аренды.

Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович может предложить работу в структуре клуба бывшему тренеру ЦСКА Леониду Слуцкому, покинувшему «Халл Сити».

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