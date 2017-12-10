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Китайская Zotye снизила цены на кроссовер T600

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Фото: youtube.com
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Китайская компания Zotye снизила цены на кроссовер T600 на территории России.

Автомобили 2017 года выпуска с 1,5-литровым турбированным двигателем и 5-ступенчатой механической КП в декабре подешевели примерно на 90–97 тыс. рублей в зависимости от комплектации, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Таким образом, Zotye T600 в комплектации Luxury теперь стоит примерно 809 990 рублей, а более дорогая модификация Royal предлагается по цене от 876 тыс. рублей.

Аналитики агентства полагают, что китайская компания могла снизить цены из-за предстоящего расширения модельного ряда.

Внедорожник Zotye T600, который является аналогом немецкого Volkswagen Touareg, имеет исключительно передний привод, оснащен системой стабилизации, четырьмя подушками безопасности, штатной мультимедийной системой, кожаной отделкой салона и кондиционером.

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